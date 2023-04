Miljardengat begroting worsteling voor kabinet én D66

Ingewijden spreken over de spagaat waar Kaag zich in bevindt. Haar partij vraagt om lastenverhogingen nu het kabinet miljarden in het rood staat op de begroting van het huidige jaar en de komende jaren. De schattingen daarvoor lopen uiteen van 2 tot 4 miljard euro. Maar als minister van Financiën kan Kaag aan dat verzoek geen gehoor geven: de Voorjaarsnota waarover nu wordt gesproken gaat namelijk alleen maar over de uitgaven, en niet de inkomsten. Oftewel: het miljardengat moet worden gedicht met bezuinigingen en niet met hogere belastingen. Dat schuurt, wordt toegegeven in de D66-fractie, die zich nog niet gewonnen wil geven.

Intussen worden er op het ministerie van Financiën tal van opties geopperd om te bezuinigen. De blik gaat daarbij in eerste instantie naar de grootste begrotingen, die van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Op dat eerste vlak kan niet zo veel en bezuinigen op de zorg ligt supergevoelig. Uiteindelijk kwam het verhogen van het eigen risico op tafel te liggen, is het in de prullenbak gegooid en daar vervolgens toch weer uitgevist.

STAP-budget

Bij het ministerie van Sociale Zaken worden de ogen gericht op het zogenoemde STAP-budget en andere potjes met geld voor scholing. Het STAP-budget kwam specifiek in het nieuws door vele misstanden: de subsidie kon gebruikt worden voor op het oog zinloze opleidingen voor de arbeidsmarkt, en aanbieders gooiden de prijzen van hun cursussen flink omhoog. Inmiddels is de regeling daarom al flink op de schop genomen. Op het ministerie van Onderwijs komt een bezuiniging op de maatschappelijke diensttijd in beeld.

Intussen wordt er ook nog altijd gesteggeld over het pakket van extra klimaatmaatregelen dat minister Rob Jetten (Klimaat) wil nemen om de doelen uit het coalitie-akkoord voor reductie van de CO2-uitstoot te halen. Op tafel liggen nog altijd een verhoging van de vliegbelasting en verplichte bijmenging van bio-brandstoffen bij benzine en diesel. Dat zorgt voor extra pijn aan de pomp, waar de prijzen toch al hoog zijn. En vanaf juli komt daar ook nog weer bij dat de huidige korting op de brandstofaccijnzen, nu nog onderdeel van de koopkrachtmaatregelen, voor een deel wegvalt. Verwacht wordt ook dat er in de industrie extra maatregelen zullen worden genomen, extra geld gaat naar verduurzaming van (slecht geïsoleerde) woningen en middels ’normeren en beprijzen’ extra groene dwang wordt uitgerold.

Het is nog onduidelijk wanneer er witte rook komt over het pakket van bezuinigingen en klimaatmaatregelen. Donderdagavond komen premier Mark Rutte en de vicepremiers (Kaag, Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU)) weer bij elkaar. De inschatting is dat het nog niet gaat lukken om tijdens de ministerraad van deze vrijdag al een knoop door te hakken. Komende woensdag is er, tijdens het meireces, nog een extra kabinetsbijeenkomst. Dan moet er in elk geval groen licht zijn voor de klimaatmaatregelen, die moeten namelijk voor 1 mei klaar zijn om doorgerekend te worden.