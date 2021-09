Premium Het beste van De Telegraaf

Wat wordt de nieuwe politieke koers? Duitsland kiest opvolger van Merkel: zo denkt Berlijn

Manshoge verkiezingsposters van (vlnr) de SPD, de FDP, De Groenen en de CDU.

BERLIJN - Vandaag is het dan zo ver. Duitsland gaat na een lange verkiezingscampagne naar de stembus. Onze Oosterburen staan voor een belangrijke keuze: wie moet Angela Merkel gaan vervangen als kanselier, nu zij na zestien jaar stopt? Vijf vragen over de verkiezingen en vier Duitsers over hoe zij over de stembusgang denken.