Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen

Henri Lenferink vindt dat ze maart volgend jaar geen lid van het stembureaus mogen zijn. De oud-raadsleden Wilbert Hettinga (CDA) en Jan Laurier (GroenLinks) zijn verontwaardigd, zo schrijft het Leidsch Dagblad.

Laurier, die behalve raadslid in Leiden ook wethouder en lid van de Eerste Kamer was, vindt het ’een schandalige vorm van leeftijdsdiscriminatie’. Hij heeft een klacht ingediend bij het landelijk meldpunt discriminatie.

Hettinga beticht de burgemeester ervan ’smoesjes en gelegenheidsargumenten’ te gebruiken.

Lenferink zegt dat de maatregel bedoeld is om de stemmers, maar meer nog de 70-plussers in kwestie, te beschermen tegen Covid-19. Hij ontkent dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Laurier: ’wat de burgemeester nu doet, is gewoon mensen uitsluiten. Wees blij dat mensen zich zo inzetten voor de samenleving.’