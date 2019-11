De brandweer staat machteloos bij een bosbrand bij Colo Heights. Ⓒ EPA

Amsterdam - Tientallen bosbranden, stofstormen en een recordhitte gecombineerd met een langdurige droogte, in het zuidoosten van Australië lijkt de natuur alle remmen los te gooien om te laten zien wie er de baas is. En de echte zomer is er nog niet eens begonnen.