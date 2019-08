Chef EU-parlement in brief: hulp voor migrantenschip

David Sassoli. Ⓒ AFP

BRUSSEL - De 121 migranten op het reddingsschip Open Arms moeten onmiddellijk hulp krijgen en eerlijk worden verdeeld over Europese landen. Die oproep doet de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, in een brief aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.