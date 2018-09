Trump richt pijlen weer op Bill Clinton

Juanita Broaddrick claimder al eerder dat Clinton zich in 1978 aan haar vergreep. Ⓒ AP

ST. LOUIS - Donald Trump is zondag (lokale tijd) vol in de aanval gegaan in de aanloop naar zijn tweede debat met Hillary Clinton. De Republikeinse presidentskandidaat gaf een persconferentie met vrouwen die Bill Clinton beschuldigen van seksueel wangedrag.