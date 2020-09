GL-Kamerlid Van der Lee leidt voorbereidingen enquêtecommissie

GL-Kamerlid Tom van der Lee is gekozen als voorzitter van de tijdelijke enquêtecommissie aardgaswinning Groningen , CU-Kamerlid Van der Graaf is ondervoorzitter. De andere leden zijn SP-Kamerlid Kwint, CDA-Kamerlid Kuik, PVV-Kamerlid Van Aalst, PvdA-Kamerlid Van den Heul en D66-Kamerlid De Groot.

„Een van de belangrijkste doelen is waarheidsvinding. Wat is er precies gebeurd in het verleden en welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst. De komende maanden gaan we ons eerst verdiepen in de materie en spreken we experts”, zei Van der Lee in een toelichting. „We hopen de onderzoeksopzet voor de verkiezingen gereed te hebben.”

Volgens de voorzitter doet de Tweede Kamer niet ’lichtvaardig’ over de inzet van het zwaarste middel in de Nederlandse politiek. „Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent ook zware schaduwkanten. Met deze enquête wil de Kamer de gevolgen van de winning in Groningen onderzoeken en hierover verslag uitbrengen aan de Kamer, aan de Groningers en aan de rest van Nederland.”

Van der Lee was zelf degene die het initiatief nam voor de parlementaire enquête. Niet alle commissieleden zijn het ermee eens dat hij als woordvoerder over het onderwerp nu ook zo nauw betrokken is bij de voorbereiding. PVV'er Van Aalst wees erop dat dit eigenlijk niet volgens de afspraken is, en kreeg bijval van SP'er Kwint.