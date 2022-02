Gemengde reacties op kernenergie-besluit Brussel: ’Teleurgesteld om oranje label’

De Europese Commissie heeft woensdag besloten om aardgas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden tijdelijk toe te voegen aan de taxonomie. Dit is een soort gids die voor beleggers en investeerders duidelijk moet maken of iets een groene investering mag heten. De twee energiebronnen komen in een aparte ’oranje’ categorie binnen de groene taxonomie. Dat is overigens iets anders dan het voorstel van verschillende lidstaten om aardgas helemaal in een aparte oranje taxonomie onder te brengen.

De verwarrende cosmetische constructie zorgt voor onvrede bij VVD-Europarlementariër Jan Huitema: „Ik ben teleurgesteld dat het niet een ’groen’, maar ’oranje’ label krijgt. Voor mij is het nu niet echt duidelijk en ik vraag me af of beleggers er nu wel heil in zien.”

Desondanks zal de liberaal zich niet verzetten tegen het besluit van de Commissie: „Het is beter dan niets. Wat telt is dat de rol van kernenergie in de transitie wordt gezien.” Zijn SGP-collega Bert-Jan Ruissen heeft moeite met de tijdelijkheid: „Het is jammer dat de Commissie het groene stempel van investeringen in kernenergie wil afhalen in 2045: dat is midden in de looptijd van zulke langdurige investeringen. Dit helpt investeringen in kernenergie bepaald niet.”

’Feest kan beginnen’

Directeur Olguita Oudendijk van RePlanet voerde lang actie voor kernenergie in de taxonomie en is dolblij met het besluit van Brussel: „Het feest kan beginnen. Bij de investeerders, bij de overheid en wij doen ook mee. Om de klimaatdoelen te halen moeten we nu actie ondernemen. Logisch dus dat kernenergie in de taxonomie zit, want het is CO2-vrij.”

Ook Mathijs Beckers van de stichting E-lise ontvangt het besluit met enthousiasme: „Ik ben heel tevreden dat kernenergie een plek heeft gekregen. En ik ben blij dat gas alleen mag worden gebruikt ter vervanging van kolenstroom.” Dat België en Duitsland op gas willen overgaan en daarbij kerncentrales sluiten vindt hij niet verstandig. „Zeker met de huidige geopolitieke situatie stel je jezelf gewoon bloot. Kernenergie helpt ons te bouwen aan een autonoom energiesysteem.”

Dat er ook heel veel boosheid is uit de groene en linkse hoek van anti-kernenergie groepen, ziet hij als een tijdelijke situatie. „In Scandinavië hebben veel groene politici de draai al gemaakt. Ze zullen uiteindelijk wel erkennen dat nucleaire stroom een goede klimaatneutrale keuze is.”

Kritiek

Uit linkse hoek kwam woensdag, zoals verwacht, felle kritiek. Greenpeace spreekt van ’de grootste greenwash-operatie aller tijden’. PvdA-Europarlementariër Paul Tang spreekt van een ’duivelse deal’ tussen de Franse president Macron (voor kernenergie) en Oost-Europa (voor aardgas).

Nucleaire tegenstanders Luxemburg en Oostenrijk willen een democratische stemming in het Europees Parlement niet afwachten en dreigen nu al met een gang naar de rechter.