Vrachtschip knalt tegen brug en verliest hele stuurhut: ’Ze hebben geluk gehad’

Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens ooggetuigen is een auto die op het dek geparkeerd stond door de aanvaring in het water beland.

Wegverkeer kon korte tijd niet over de brug rijden en ook het scheepvaartverkeer was gestremd. De brug heeft aan de onderkant lichte schade, maar is al weer in gebruik genomen, meldt Rijkswaterstaat. Bij de botsing kwam de auto van de schipper die aan boord stond in het kanaal terecht. Duikers en een bergingsbedrijf haalden de wagen uit het water.

„De slagbomen stonden nog open, maar de bellen gingen wel af. Ik zag dat er nog bemanningsleden in de stuurhut waren, voordat die compleet werd verwoest. Dus die hebben geluk gehad”, zei een omstander tegen de regionale omroep RTV Noord. „Toen de schipper aan wal was, zag ik dat hij volledig in tranen was.”

Ⓒ ProNews

Het is niet de eerste keer dat er een schip tegen een brug vaart op het Van Starkenborghkanaal. Eerder deze maand werd de Gerrit Krolbrug in Groningen volledig uit zijn voegen gevaren door een schip. In de afgelopen jaren werden ook de Paddepoelsterbrug en brug bij Zuidhorn al slachtoffer van aanvaringen.