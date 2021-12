Nederlandse in Suriname verdacht van in brand steken partner

Door Marcel Vink

Het academisch ziekenhuis in Paramaribo Ⓒ Streetview

PARAMARIBO - Een 41-jarige Nederlandse vrouw wordt er in Suriname van verdacht haar partner levend in brand te hebben gestoken, zo meldt de politie in het Zuid-Amerikaanse land dinsdag. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis in Paramaribo.