Gemeenten willen oplossing voor niet-Oekraïners in opvang

De regeling leek echter te worden misbruikt. Bij het registratiecentrum voor Oekraïners bij het Centraal Station in Amsterdam kwamen op zeker moment meer derdelanders met een Oekraïens visum dan Oekraïense vluchtelingen. Zo meldden zich in Amsterdam Nigerianen met een Oekraïens studentenvisum terwijl ze geen enkele stad in Oekraïne konden noemen waar ze dan zouden hebben gestudeerd. In de zomer kreeg het kabinet het misbruik in de gaten. Vanaf 19 juli mochten derdelanders niet meer ’meeliften’ met Oekraïense vluchtelingen. Voor de derdelanders die al in Nederland waren, een groep van 4.900 mensen, gold de aanscherping niet.

Vanaf 4 maart komt de aanscherping er voor hen alsnog. Vanaf die datum hebben alleen vluchtelingen met een Oekraïens paspoort recht op opvang en leefgeld bij de gemeenten. Wat er met de groep van 4.900 derdelanders moet gebeuren, is onduidelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dringt al tijden bij het kabinet aan op een oplossing, maar die blijft steeds uit. De VNG heeft nu een brandbrief gestuurd aan het kabinet om aan te dringen op een oplossing.

„Tot nu toe ligt er geen concreet plan en is er geen concrete besluitvorming, wat leidt tot veel onduidelijkheid bij gemeenten en de derdelanders”, meldt de VNG in de brief. „Het betekent dat gemeenten geen voorbereidingen kunnen treffen en dat opties iedere dag steeds minder goed uitvoerbaar worden.” De groep zou eigenlijk asiel moeten aanvragen, een plicht die Oekraïners voor de tijdelijke beschermingsrichtlijn van de EU niet hebben. „Het is ondoenlijk om 4.900 mensen tegelijkertijd naar Ter Apel te sturen”, zegt VNG-woordvoerder Ruud Koerts.

De mensen blijven opvangen, is voor gemeenten evenmin uitvoerbaar, vindt de VNG. Ze vallen vanaf 4 maart buiten de opvangregeling voor Oekraïense vluchtelingen en mogen dan bijvoorbeeld niet meer werken. „Daarnaast zijn deze plekken hard nodig om te voldoen aan verhoogde opvangcapaciteit van 90.000 bedden”, stelt de VNG in de brief aan het kabinet.