Meisje (9) komt vast te zitten in wasmachine

Het meisje was erin geslaagd haar beide onderbenen tot en met de knieën in de trommel van de wasmachine te krijgen, maar raakte er niet meer uit. Ook de hulp van haar ouders mocht niet baten, meldt Nieuwsblad.

Brandweerlieden smeerden de onderbenen van het meisje in met wasmiddel en slaagden er zo in haar te bevrijden zonder de wasmachine uit elkaar te hoeven halen.

Een arts onderzocht het kind ter plaatse en stelde vast dat ze niet naar het ziekenhuis hoefde te worden overgebracht. Waarom het meisje in de wasmachine was gekropen, is niet duidelijk.