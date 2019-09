Dodelijke Dorian verwoest Bahama’s

Een van de eerste foto’s van de Bahama’s genomen door de bemanning van reddingshelikopter toont de totale verwoesting die orkaan Dorian op de eilanden heeft aangericht. Niet alleen is de landingsbaan amper zichtbaar, het hele land lijkt te zijn ondergedompeld in een laag water en wat er bovenuit steekt is als een luciferhoutje afgeknapt. Ⓒ foto EPA

WASHINGTON - Orkaan Dorian is in kracht afgenomen tot een categorie 2 orkaan. Maar is in grootte juist toegenomen. Op de Bahama’s maakt de angst voor de orkaan langzaam plaats voor de angst niet op tijd gered te worden. Dorian zorgde in de Bahama’s voor in ieder geval vijf doden, en duizenden verwoeste huizen. De oostkust van de VS zet zich nu schrap voor de dodelijke Dorian.