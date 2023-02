Vijf aanhoudingen in onderzoek naar drugsketelbouwers

In maart vorig jaar begon de politie met een onderzoek naar mensen die spullen, zoals ketels, bakken en speciale stoffen, leveren die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. „Door de verkoop van grondstoffen en materialen wordt deze vorm van georganiseerde misdaad in stand gehouden”, aldus de politie.

Speciale actiedag

Onderzoek wees uit dat in een pand in Zevenbergen ketels werden gebouwd. In november vorig jaar zijn op een speciale actiedag meerdere woningen doorzocht. In een woning werden diverse ketels aangetroffen.

Afgelopen maandag en woensdag werden in totaal vijf mensen aangehouden. Zij komen uit verschillende gemeenten in de regio West-Brabant. Twee verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zitten nog vast, in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. De drie andere verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten.