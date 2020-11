Bekende politievlogger ernstig bedreigd: ’Zijn jullie vesten bestand tegen een kalasjnikov?’

Schut kreeg na het afsluiten van zijn dienst zaterdag laat een bericht waarin werd gevraagd of de kogelwerende vesten van de Nederlands politie bestand zijn tegen een kalasjnikov met ’full metal jacket’. ’Pas maar op’, werd er nog dreigend aan toegevoegd. De afzender schrijft ook dat hij het privéadres van de diender zal opsporen.

De 36-jarige Schut heeft een goedbekeken YouTube-account, waar hij een dagelijks inkijkje geeft in zijn leven als agent. Meer dan 260.000 mensen hebben zich op zijn kanaal geabonneerd. Schut meldde via Twitter aangifte te zullen doen van de bedreiging. Hij was zondag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Mikpunt

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid, waar de politievlogger onderdeel van is, laat weten dat de zaak wordt onderzocht. „Het politiepersoneel is na grote optredens wel vaker mikpunt en iedereen heeft een dikke huid. Maar dit soort berichten gaat je niet in de koude kleren zitten. ”

Ook Koen Simmers van de politiebond NPB is geschokt. „We zijn natuurlijk wel gewend dat we op straat worden uitgemaakt voor van alles. Maar dit gaat wel om een echte vervelende bedreiging.”

Bij de bond is op dit moment niet bekend of er meer bedreigingen zijn geuit na de uitzending van Zembla. Ook een woordvoerster van de korpsleiding geeft aan dat er voor zover bekend niet meer bedreigingen binnen zijn gekomen. „Dit is heel erg voor de betrokken agent. Hij is bovendien geen onderdeel van de hondenbegeleiders.”

Politiehond

In de uitzending van Zembla waren beelden te zien van een arrestatie met een politiehond van de politie Rotterdam afgelopen maart. Daarbij werd de verdachte meermalen gebeten terwijl hij op de grond lag.

De politie en het Openbaar Ministerie lieten aan Zembla weten dat er een intern onderzoek loopt naar het optreden van de hondengeleider uit de video.