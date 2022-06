Verdachte doden 14-jarige Esmee had ook kinderporno in bezit

Het stoffelijk overschot van Esmee werd op oudjaarsdag vorig jaar gevonden in Leiden op anderhalve kilometer van de woning van Van de G. De verdachte, afkomstig uit Leiden was zelf niet aanwezig. Het OM verdenkt de man van moord of doodslag en ontucht van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk.

De politie vond onlangs op de computer van de turnleraar 275 bestanden met kinderporno. Volgens het OM wordt onderzocht wat voor beelden dat zijn. Vooralsnog is de verdenking alleen dat hij ze gedownload heeft.

De tiener en de Leidenaar zouden sinds 10 januari vorig jaar een seksuele relatie hebben gehad. Zij wisselden 25.000 berichten uit via onder meer WhatsApp, die deels seksueel van aard waren. Esmee zou meerdere malen hebben gedreigd hun relatie te openbaren. Seks met een minderjarige is strafbaar, zelfs als diegene ermee instemt. Ook zou Esmee een aantal malen hebben gedreigd zelfmoord te plegen.

Bij de eerste pro-formazitting verklaarde Van de G. dat Esmee per ongeluk om het leven kwam tijdens een stoeipartij. Volgens hem ademde het meisje niet meer, en besloot hij in paniek haar lichaam weg te brengen naar een parkje in Leiden. Daar werd zij dood gevonden door een groepje sporters. Van de G. zei het ’verschrikkelijk’ te vinden wat er was gebeurd.

Excuses

De advocaat van Van de G. stelde dat hij had vernomen dat de familie van Esmee er moeite mee had dat de turnleraar geen excuses tijdens de zitting aanbood. Maar volgens zijn raadsman had hij dat op advies van zijn advocaten niet gedaan. Van de G. heeft een verzoek ingediend bij de advocaat van de nabestaanden voor een excuusgesprek. De familie liet echter weten daar geen behoefte aan te hebben.

Van de G. wordt in juli voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gebracht. Het OM wilde ook een onderzoek door een neuropsycholoog, maar besloot vrijdag aan het PBC over te laten of dat ook daadwerkelijk nodig is. Dit zou kunnen duiden op een vermoeden van hersenschade bij Van de G.

De volgende zitting, die ook nog niet inhoudelijk zal zijn, is op 16 september. De verwachting is dat de zaak in november inhoudelijk wordt behandeld.