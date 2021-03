Man krijgt 20 jaar voor verkrachting en poging doden vriendin

De man nam de vrouw in de bewuste nacht mee vanuit een café naar zijn woning, nadat zij eerder op de avond hadden gepraat over hun relatie. In zijn huis zou de verdachte de vrouw hebben verkracht en haar hebben gedwongen seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Hij filmde het met zijn telefoon.

Op een zeker moment mocht ze haar telefoon uit haar auto halen. De man liep mee, gewapend met een mes en een pistool om te voorkomen dat ze zou vluchten. De vrouw probeerde er toch vandoor te gaan, maar de man haalde haar in en sneed haar in haar hals en gezicht. Hij ham haar weer mee zijn huis in, waar hij haar opnieuw probeerde te wurgen. Omwonenden hadden de vrouw horen gillen en alarmeerden de politie.

Tegen de politie zou de man hebben gezegd dat hij de vrouw had vermoord. De agenten vonden het slachtoffer in een plas bloed. Volgens gedragsdeskundigen is de man „hoogstens verminderd toerekeningsvatbaar.” Daarom heeft het hof de gevangenisstraf met een jaar verlaagd.