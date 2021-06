Tweede Kamer in verzet tegen veelbesproken wijziging dierenwet

De dierenpartij vierde onlangs feest met een heuse eendjestaart om de steun voor hun wetswijziging te vieren. Waar er in de Tweede Kamer nog een debat was, ging de Eerste Kamer geruisloos akkoord. Pas achteraf kwam er enorme ophef over de mogelijke gevolgen.

De PvdD stelt dat de aanpassing veehouders dwingt om het mogelijk te maken dat dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Hokken en stallen zouden voor 2023 moeten worden aangepast. Andere partijen stellen dat er veel meer gevolgen zijn en dat ook mensen met huisdieren te maken krijgen met allerlei strenge regeltjes. Een Kamerlid van de SGP vroeg zich bijvoorbeeld onlangs af of honden nog wel aangelijnd de straat op mogen.

Uitlijnen honden

Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) kan geen duidelijkheid geven. De wijziging van de dierenpartij is volgens haar zo algemeen opgeschreven dat het onduidelijk is wat de juridische gevolgen zijn en hoe ze het precies moet invullen.

„Veehouders maken zich zorgen over de vraag of ze koeien nog wel mogen onthoornen om te voorkomen dat ze elkaar verwonden”, weet VVD-Kamerlid Van Campen. Volgens hem is de onrust onder huisdierenbezitters en boeren groot. „Er zijn al heel strenge richtlijnen voor het houden van dieren. We willen het kabinet oproepen om aan de bestaande regelgeving vast te houden.”

De oproep krijgt steun van CDA, SGP, CU, FvD, Van Haga en BBB. Daarmee is er nog geen Kamermeerderheid. Of de PVV de partijen aan een meerderheid gaat helpen is nog niet duidelijk.

Van Campen geeft toe dat de nieuwe passage in de wet met zijn oproep nog niet van tafel is. Een politieke uitspraak van de Kamer kan de minister wel helpen om de wijziging in te kleuren of aanmoedigen om nog een keer aan de wet te sleutelen.

PvdD-Kamerlid Leonie Vestering stelt dat de VVD onrust zaait. „Het gaat helemaal niet over uitlijnen van honden. Wij willen dat in stallen opgesloten eenden kunnen zwemmen in een vijver”, zegt de politica. „Met dit voorstel maakt de VVD het handhaven op dierenleed moeilijker.”