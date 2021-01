KNMI: code geel voor zware windstoten

Vanaf donderdag aan het begin van de nacht komen in de kustgebieden zware windstoten voor van rond de 90 kilometer per uur. Landinwaarts gaat het om windstoten tot 75 kilometer per uur en in het zuidoosten om windstoten tot 85 kilometer per uur, aldus het KNMI.

Het eerst doen de windstoten zich voor in het zuidwestelijk kustgebied. In de loop van de nacht breidt dit zich noordoostwaarts uit. In de loop van de ochtend en in de middag neemt de wind af, het eerst in het zuidwesten.

Woensdag is het ook al onstuimig weer, met vooral in de kustgebieden een stevige wind met zware windstoten, aldus Weer.nl. Vooral aan de kust waait het woensdag met windkracht 7 en soms 8 hard. De provincie Flevoland meldt dat vanwege de harde wind op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen een inhaalverbod geldt en een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Als de wind later op de dag toeneemt, komt er een verbod voor vrachtwagens en aanhangers, waarschuwt de provincie.