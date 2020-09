11-jarige rijdt oma in nood naar huis in Mercedes

Oma Angela Brewer-Laye voelde dat ze plotseling onwel dreigde te worden. „Ik leunde tegen een verkeersbord en zag rechts ineens mijn auto aan komen rijden. Het kwam rustig mijn kant op”, vertelt de vrouw aan 11Alive. „Ik keek de auto in en het was PJ.”

PJ is inmiddels 12 jaar, maar was op het moment van het incident nog maar 11 jaar oud. De tiener greep direct in toen hij zag dat zijn oma in nood was. Hij reed zijn skelter naar huis en wisselde het om voor een groter voertuig om de vrouw makkelijker mee te kunnen nemen. „Dit kind is pas 11 jaar en rijdt als een professional”, herinnert de grootmoeder zich.

De jongen zat dan ook niet voor het eerst achter het stuur van een auto. Zijn opa liet hem regelmatig auto’s opnieuw parkeren op hun eigen terrein. Maar op de openbare weg, daar had PJ nooit eerder gereden.

Brewer-Laye prijst haar kleinzoon om zijn kalme en beheerste optreden. „Hij is een speciale, kleine jongen. En hij vraagt hier niets voor terug”, besluit de vrouw.