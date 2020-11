Nertsenbedrijven hoeven niet te worden geruimd

Als het virus zich via nertsen muteert (zich aanpast), kan een toekomstig vaccin mogelijk niet meer werken. Volgens Deense media is er al een mutatie van het virus vastgesteld bij dieren, die is overgegaan op mensen.

In Nederland leeft de vrees voor mutaties niet, aldus het ministerie. Nederlandse nertsenfokkers laten iedere week hun dieren testen. In Denemarken is dat niet mogelijk, omdat de bonthandel daar vele malen groter is dan bij ons.