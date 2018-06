'Voedselverpakkingen moeten veiliger'

Uit onderzoek blijkt dat inkt in kringloopkarton of chemicaliën die in aanraking komen met voedingswaren mensen ziek kunnen maken. Voor bijvoorbeeld plastic gelden wel EU-regels, maar voor ander verpakkingsmateriaal verschilt de regelgeving per lidstaat. Dat geldt behalve voor karton ook voor vernissen en coatings op keukengerei.

Het is beter voor consumenten, bedrijven en overheden om dit gelijk te trekken, vindt het parlement. "Voedselveiligheid moet in de hele EU hetzelfde zijn", klonk het.

"Verpakkingen van hagelslag, rijst en andere voeding lekken soms kankerverwekkende stoffen", aldus EU-parlementariër Annie Schreijer (CDA). "We moeten voorkomen dat de inkten en minerale oliën in het voedsel komen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbod hierop in voedselverpakkingsmaterialen."