Drie maanden cel voor Klaas Haijtema in Myanmar

Daarnaast moet hij een boete van 105 dollar (94 euro)betalen vanwege het onderbreken van de ceremonie. De boete is volgens het ministerie al voldaan. Omdat hij de boete meteen heeft betaald, wordt hij gevrijwaard van dwangarbeid.

Hij heeft inmiddels dertien dagen vastgezeten. Deze periode gaat mogelijk van zijn straf af. De man heeft na zijn actie excuses aangeboden.

Bij de zitting waren een medewerker van de ambassade en zijn vriendin aanwezig. Klaas, die vastzit in de gevangenis in Mandalay, is enorm teleurgesteld en beraadt zich op hoger beroep. „Hij zal met zijn advocaat gaan overleggen of het zinvol is om in beroep te gaan”, aldus een woordvoerster van het ministerie. De normale gang van zaken in Myanmar is dat je binnen twee weken moet aangeven of je in hoger beroep wil gaan.

Volgens Buitenlandse Zaken heeft Klaas Haijtema zelf zijn advocaat, U Hla Ko, gekozen. Hij heeft geen gebruikgemaakt van de lijst met advocaten die hij van de Nederlandse ambassade in Myanmar kreeg, zo meldt een woordvoerder aan De Telegraaf.