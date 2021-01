’Man injecteert paddo’s en fungi groeit verder in bloed’

Dat staat geschreven in het Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry waar het incident wordt uitgelegd. De 30-jarige man heeft een bipolaire stoornis en kent zowel manische als depressieve periodes, maar wilde minder medicijnen gebruiken. Zo stuitte hij op de psilocybine-houdende paddestoelen, ofwel paddo’s.

Een goed idee, leek hem. Psilocybine kan inderdaad helpen tegen depressies, zo suggereert steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Amerikaanse onderzoekers gaven het aan kankerpatiënten met angstklachten en depressies. Die knapten ervan op.

Belangrijk detail: deze mensen hadden de drugs niet geïnjecteerd.

De paddenstoelen moeten worden gegeten in volledige vorm, of desnoods in poeder worden opgelost in thee, die vervolgens kan worden gedronken. De man deed het anders. Hij kookte de paddo’s, filterde het water, en injecteerde de overgebleven substantie.

Paddo’s groeien in bloed

Enkele dagen later werd hij zeer vermoeid, begon bloed over te geven, kreeg koorts en diarree. Zijn familie trof hem aan in erbarmelijke staat en bracht de man naar het ziekenhuis. Doktoren konden geen gesprek meer beginnen. Uit tests bleek dat lever en nieren niet goed werkten. Het beginstadium van orgaanfalen trad op.

Meer verontrustend nog waren de uitslagen van het bloedonderzoek: de ’magische’ paddestoelen, die het goed doen op donkere plekken, begonnen te groeien in de bloedbaan, scrhijft The Insider. De man moest worden beademd en zijn bloed werd grondig gefilterd. Hij kreeg twee antibiotica en een anti-fungibehandeling die ook na ontslag uit het ziekenhuis nog doorloopt.

Paddo’s niet afschrijven!

Het incident is geen reden om psilocybine af te zweren. Jaren geleden al werden veelbelovende resultaten in The Lancet gepubliceerd. In Nederland wordt het nog niet vergoed. Maar de GGZ Groep biedt er toch informatie over aan. „Dat doen we omdat het gedane en lopende wetenschappelijke onderzoek zo veelbelovend is dat wij verwachten dat psilocybine binnen 5 tot 7 jaar tot de verzekerde zorg zal behoren”, staat op de eigen website beschreven. Onder meer het UMC Utrecht en UMC Groningen doen onderzoek naar paddo’s en depressie.

Belangrijk is om altijd samen te werken met een arts en nooit zelf paddo’s te gebruiken als medicijn.