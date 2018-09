Eerste grondvorst dit najaar gemeten in Heino

Gemiddeld wordt de eerste grondvorst in Nederland half september gemeten. Vorig jaar was de eerste nacht met grondvorst in het najaar op 27 september. In 2014 liet de eerste grondvorst het langste op zich wachten. Op 5 november werd pas de eerste grondvorst genoteerd, in Eindhoven. Het record van vroegste vorst aan de grond werd gevestigd in 1973 toen het al op 22 augustus vroor.

