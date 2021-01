Lockdown verlengd, meer steun voor ondernemers

Dat melden ingewijden na het Catshuisoverleg van het kabinet zondagmiddag. De lockdown, die nog tot 19 januari loopt, wordt waarschijnlijk nog drie weken verlengd. Voor een versoepeling in het onderwijs lijkt ook nog geen ruimte. Het kabinet kijkt de komende dagen nog wel naar wat er kan bij de basisscholen. Maar de winkels blijven de komende tijd hoe dan ook nog dicht.

Ter compensatie werkt het kabinet daarom aan extra financiële steun voor ondernemers. Ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) gaan dat de komende tijd uitwerken.

Zowel premier Rutte als coronaminister De Jonge somberde deze week al over de besmettingscijfers en de druk op de zorg. Ondanks de recente daling in die cijfers is het nog te vroeg voor een versoepeling.

De extra steun voor ondernemers kan volgens een ingewijde gaan om een verruiming van de huidige steunpakketten, zoals looncompensatie en een tegemoetkoming voor vaste lasten. De ministers kijken daarnaast ook nog naar nieuwe regelingen voor groepen die tot nu toe buiten de boot vallen, zoals startende ondernemers.

Daarbij speelt naast de verlenging van de lockdown ook het begin van het vaccineren mee. Dat biedt uitzicht op een terugkeer naar een normale samenleving, waarbij het kabinet wil voorkomen dat bedrijven met de eindstreep mogelijk in zicht alsnog failliet gaan. Volgens een ingewijde willen de ministers ondernemers ’erdoor slepen’.

Het kabinet overlegt maandag en dinsdag verder over het verlengen van de lockdown. Dinsdagavond is er een nieuwe persconferentie.