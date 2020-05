Secretaris Ybeltje Berckmoes stapt op bij Ongehoord Nederland

Volgens Berckmoes is er „voor spirituele en andersoortige ervaringen, nu en in de toekomst, geen ruimte bij omroep ON.” Ze doelt hiermee op het programma De Buitenplaats. „Mijn loyaliteit ligt bij De Buitenplaats en haar gasten. Het is belangrijk dat zij in een positieve en open houding kunnen worden gehoord. Ik wens omroep Ongehoord Nederland het beste voor de toekomst.”

Tevens is bekendgemaakt dat Joost Niemöller terugtreedt als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij blijft wel programma’s maken. „Het bestuur van Ongehoord Nederland had een schadeclaim ingediend tegen de journalist Harry Hol, die met een satirische video kwam over een uiting van Ongehoord Nederland. Met deze schadeclaim kon ik niet leven. Er ontstond, overigens in goede sfeer, een inhoudelijke discussie zonder dat we het eens werden. Ik heb daarop besloten me uit mijn bestuurlijke en organisatorische taken terug te trekken”, aldus Niemöller.

Het is niet de eerste keer dat het rommelt bij Ongehoord Nederland. Eind vorig jaar liet Haye van der Heyden een stap terug te doen bij de omroep. Hij kwam onder vuur te liggen omdat hij in een radio-interview stelde dat Holocaustontkenners in de programma’s van de toekomstige omroep de ruimte moeten krijgen om hun verhaal te doen.

Bekijk ook: Haye van der Heyden doet stap terug bij Ongehoord Nederland

Karskens stelde eind 2019 dat de aspirant-omroep meer dan 50.000 leden had. Maar om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor voorlopige toelating tot het publieke bestel - en daarmee voor zendtijd in de nieuwe concessieperiode - moet ON zijn leden wel tot eind 2020 vast weten te houden.