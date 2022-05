Premium Het beste van De Telegraaf

Twee aanslagen in week tijd IS krabbelt op in de Sinaï: elf Egyptische militairen gedood

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Het Egyptische leger in de Sinaï-woestijn, december 2020. Terreurgroepen vormen er al jaren een probleem. Ⓒ ANP / AFP

TEL AVIV - Terroristen van het IS-filiaal in de Egyptische Sinaï-woestijn zijn aan een opmars bezig. Zij leken kortgeleden nog in de touwen te hangen dankzij een grootschalig legeroffensief, maar de militanten laten weer van zich horen met twee aanslagen in een week tijd. Bij de laatste, dit weekeinde, kwamen tien soldaten en een legerofficier om het leven. Het nieuws komt hard aan in Caïro.