Politie zoekt doorrijder na ongeval met zwaargewonde in Zeist

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

ZEIST - De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto die maandagavond in Zeist een vrouw op een scooter aanreed. De vrouw raakte zwaargewond. Het slachtoffer en een getuige verklaarden dat de automobilist na het ongeval is doorgereden, aldus de politie.