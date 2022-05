Minister grijpt in: peperduur team in strijd tegen zware misdaad ontmanteld

Het team dat na de moord op Derk Wiersum de zware misdaad te lijf zou gaan, moet niet alleen afslanken, maar krijgt tevens een andere naam. Het gaat Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) heten. Het nieuwe team, waarvoor ook nog een directeur wordt gezocht, krijgt van de minister achttien maanden de tijd om zich te bewijzen.

’Geen concrete resultaten’

Volgens Yesilgöz boekte het MIT de afgelopen jaren geen concrete resultaten en was het te lang bezig met de opbouw van de organisatie. Daardoor was er onvoldoende meerwaarde ten opzichte van andere opsporingsdiensten.

„Er werd te veel gesproken over structuren en dergelijke. Er waren in het veld de nodige kritische geluiden”, aldus de minister, die woensdagmiddag de Tweede Kamer inlichtte over haar bijzondere besluit. Ze doelt daarmee onder meer op de felle kritiek vanuit een aantal politiediensten dat het MIT bestaande succesvolle teams zou kannibaliseren.

Niet eerder kwam het in de recente politiehistorie voor dat een justitieminister een miljoenen verslindend opsporingsteam grondig omvormt nog voor het goed en wel van start ging.

Spanningen

Het MIT was een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, marechaussee en speciale onderdelen van onder meer Defensie. Het is al tweeënhalf jaar ’in oprichting’, maar verrichtte nog geen enkele arrestatie of concreet onderzoek dat leidde tot strafrechtelijke vervolging.

Dat leidde tot spanningen binnen onder andere de politie en OM en vakbonden. Bestaande rechercheteams als de Landelijke Recherche en het landelijk parket vreesden dat te veel middelen en rechercheurs naar het MIT zouden gaan zonder dat dit tot het versterken van de strijd tegen de georganiseerde misdaad leidt.

„Gezien de urgente situatie in Nederland is het noodzakelijk om over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt”, schrijft Yesilgoz in de brief aan de Kamer, „zodat de meerwaarde duidelijk wordt. Dat vraagt ook om een gerichte operationele focus van de samenwerking.”

’Goud in handen’

Desgevraagd voegt de minister er tegenover De Telegraaf aan toe: „Met het samenwerkingsverband tussen verschillende diensten hebben we goud in handen. Daar is eensgezindheid over en daar verandert dus ook met het nieuwe team niets aan.”

Het team Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit gaat zich richten op witwassen, aanpak van malafide financiële dienstverleners en de aanpak van corruptie en geweld. „Er mag geen dubbeling plaatsvinden met activiteiten van andere teams”, aldus de minister.

Ze wil ’interventiecapaciteit’ ook weghalen bij het nieuwe team. Dat wil zeggen dat het NSOC niet zelfstandig onderzoeken afrondt, maar dit doet in samenwerking met bestaande opsporingsdiensten.