Grote kans dat terras op 28 april weer open gaat

Zeker is dat het hoger onderwijs per 26 april weer open mag voor één dag per week fysiek onderwijs.

Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan.

Op 28 april zou een eerste stap voorzien zijn: de terrassen en winkels open, thuisbezoek naar twee personen per dag, de avondklok geschrapt en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk open. De afgelopen dagen gaf premier Rutte opeens weer weinig kans dat het allemaal door kan gaan.

Na aan toelichting van RIVM-baas Jaap van Dissel in het Catshuis zijn de meest bij het coronabeleid betrokken ministers toch weer wat positiever gestemd over het zetten van de eerste stap op 28 april, al is nog niet duidelijk of het allemaal tegelijk kan. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de winkels nog even moeten wachten. Dinsdag neemt het kabinet hierover een besluit. Rutte en zorgminister De Jonge lichten dat ’s avonds toe in de persconferentie.

Een afschaling hangt af van de dagelijkse instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen, omdat zij daar nog steeds voor een enorme druk zorgen, zeiden Rutte en De Jonge afgelopen dinsdag. Ze willen dat eerst de piek van de huidige derde coronagolf is bereikt. De afgelopen zeven dagen liep het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen echter weer op. Zaterdag waren het er ruim 8300.

OMT-lid Marc Bonten klonk bij WNL op Zondag voorzichtig optimistisch. „Het aantal coronapatiënten op de ic’s is de afgelopen dagen niet afgenomen, maar ook niet gestegen. Het glas is half vol of half leeg.” Voorzitter Hubert Bruls, voorzitter van de 25 veiligheidsregio’s, pleitte ervoor de eerste stap van het openingsplan op 28 april te zetten.

De komende dagen wordt het niet alleen spannend hoe het met het aantal besmettingen en nieuwe ziekenhuis- en ic-opnames gaat, maar ook met het vaccinatieprogramma. Komende week zal het Europees Medicijnagentschap EMA een oordeel vellen over de mogelijke bijwerkingen van het Janssen-vaccin, waarvan Nederland er nu 80.000 in de koeling heeft liggen. Eigenlijk wilden de GGD’s die vorige week al toedienen aan mensen onder de 60, maar na enkele meldingen in de VS over bloedproblemen, raadde de farmaceut zelf aan even te wachten met vaccineren en zette de levering op pauze.