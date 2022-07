104e Vierdaagse van Nijmegen van start: ’Eindelijk’

„De inwoners van Wijchen en Beuningen staan te popelen om u vandaag eindelijk weer toe te juichen”, aldus Sackers die met het legioen met een ferm „Let’s go for it” in beweging zette. Het speciale weeradviesteam, met onder anderen medici en een meteoroloog, acht lopen verantwoord als de lopers van goede adviezen worden voorzien over bijvoorbeeld extra drinken. Bij de start zal het 24 graden zijn, later lopen de temperaturen op, maar in de middag staat er met windkracht 5 een verkoelend briesje.

Marsleider Henny Sackers loste woensdagmorgen om exact 4.00 uur het startschot. Ⓒ De Telegraaf

Zo’n tien procent van de ruim 42.000 inschrijvers besloten de Vierdaagse dit jaar te laten voor wat hij is: er zijn in totaal 38.500 startbewijzen opgehaald.

Tips via de app

De wandelaars zijn op pad gegaan met allerlei warmtetips die ze via de Vierdaagse-app ontvingen. Zo luidt het advies om op rustplaatsen een beetje in beweging te blijven en vooral om genoeg te eten en drinken. Omdat de temperatuur vanmiddag kan oplopen richting 30 graden, zijn extra plekken ingericht waar wandelaars water kunnen tappen.

Sackers: „De weersomstandigheden zijn dusdanig dat de eerste wandeldag een uitdaging zal zijn, maar dat verdere maatregelen niet nodig zijn.” Maria Hopman, hoogleraar Fysiologie van het Radboudumc, benadrukte wel dat goed eten en drinken toch belangrijk blijven: „Ook na de finish op de Wedren”.

’s Avonds mogelijk regen

Woensdag schijnt eerst de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 25 tot 32 graden, meldt Weeronline. ’s Avonds kan het in het zuiden en oosten gaan regenen. Donderdag overheerst de bewolking en in het noorden en noordoosten regent het op veel plaatsen. Met 20 tot 24 graden is het dan minder warm.