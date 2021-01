Meisje (14) bungelt minutenlang aan skilift: ’Mijn grootste nachtmerrie’

Hoe het meisje in haar benarde situatie terechtkwam, is niet duidelijk. Op beelden is te zien hoe ze bungelt aan de skilift terwijl reddingswerkers een zeil spannen om haar op te vangen. Als het meisje zich uiteindelijk kan laten vallen, blijft ze nog met haar jas hangen aan de skilift. Uiteindelijk weet ze alsnog te landen in het zeil.

„Er heerste veel opluchting”, zo vertelt een ooggetuige. „Iedereen begon te klappen en te juichen.” Een ander laat weten: „Mijn grootste nachtmerrie dit.”

Het meisje raakte niet gewond en kon „opstaan en zelfstandig weglopen”, zo laat een getuige weten aan Good Morning America.

Een woordvoerder van het resort zegt opgelucht te zijn: „We trainen het hele jaar en onze mensen hebben het fantastisch gedaan. We zijn erg blij dat het meisje in orde is.”