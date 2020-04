Eerste Nederlandse twintiger overleden aan coronavirus

Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Nederland is voor het eerst een twintiger overleden aan het coronavirus. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het de jongste dode tot nu toe. Er was echter ook sprake van ’onderliggend lijden’. Het is iemand in de leeftijd tussen 25 en 29 jaar, aldus het RIVM. Niet gemeld wordt wanneer en waar de persoon precies is overleden.