Delen Amsterdamse Bos ’s nachts dicht tegen illegale feesten

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio stelt in een whatsapp aan verschillende media dat parken in de stad niet of moeilijk af te sluiten zijn. En als daar illegale feesten worden gehouden, zijn ze over het algemeen snel opgemerkt door voorbijgangers of bewoners rondom de parken. Politie en handhaving zullen hier wel scherp op surveilleren.

Maar de buitengebieden, zoals de Ouderkerkerplas en delen van het Amsterdamse Bos, zijn tijdens de coronacrisis meerdere keren toneel geweest van illegale feesten. Daar zullen stukken worden afgezet. Ook de Veiligheidsregio Kennemerland heeft met deze problematiek te maken.

De gemeentewoordvoerder stelt dat als er de komende tijd alsnog illegale feesten zijn in een van de stadsparken in Amsterdam, de mogelijkheid bestaat deze af te sluiten. Dat is dan wel een gerichte eenmalige beslissing van de Veiligheidsregio.