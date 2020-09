Politie onderzoekt mogelijke ontvoering in Nijmegen

De politie doet sporenonderzoek. Ⓒ Persbureau Heitink

NIJMEGEN - In Nijmegen is maandag mogelijk iemand ontvoerd. De politie kreeg rond 16.00 uur een melding van een mogelijk geweldsdelict bij de Slotemaker de Bruïneweg. Na ooggetuigen te hebben gehoord, gaat de politie nu uit van een mogelijke ontvoering of gijzeling, zei een woordvoerster.