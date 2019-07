Oud-SPD-leider hekelt nominatie Von der Leyen

Het naar voren schuiven van de Duitse minister van Defensie voor de belangrijke functie in de EU, waarvoor Manfred Weber de kandidaat was van de Europese christendemocraten, is volgens sociaaldemocraat Gabriel een „daad van politiek gekonkel zonder weerga.” Duitsland had Von der Leyen via de ministerraad, waarin de SPD de voorkeur gaf aan Frans Timmermans, moeten aanwijzen als commissaris. Elke lidstaat heeft maar een vertegenwoordiger in de EC.

In een interview met de Tagesspiegel, dat donderdag verschijnt, roept Gabriel zijn partijgenoten die politieke verantwoordelijkheid dragen op tot verzet tegen de gang van zaken. „Anders spelen ze mee in dit kermistheater en maken ze de Europese verkiezingen tot een lachertje.” Hij voegde er ten overvloede aan toe dat andere staatshoofden en regeringsleiders geen Duitse commissaris kunnen benoemen. Daartoe is alleen Duitsland zelf gerechtigd.

