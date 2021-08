Langste man VS, bekend van Obama en Songfestival, op 38-jarige leeftijd overleden

De in Oekraïne geboren jongen kwam in 1989 als 7-jarige naar de VS voor de behandeling van een tumor in zijn hoofd. De ziekte zou ervoor hebben gezorgd dat hij als kind over ongewone hoeveelheden groeihormoon beschikte. Op zijn 27e werd hij door Guinness World Records uitgeroepen tot langste man van de VS.

Door zijn imposante lengte groeide Vovkovinskiy uit tot een bekende Amerikaan. Maar volgens zijn broer Ladan had hij liever ’een leven in de schaduw gehad’. Hij verscheen op tv in The Dr. Oz Show en stond in 2009 in de belangstelling tijdens een campagnebijeenkomst van president Barack Obama. De boomlange Igor droeg daarbij een shirt met de tekst: ’World’s Biggest Obama Supporter’. De Amerikaanse president kon de grote Igor niet missen en schudde hem voor het oog van de camera’s de hand.

In 2013 speelt hij een opvallende rol door in Zweden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival zangeres Zlata Ognevich uit zijn vaderland het podium op te tillen. Zijn grote hobby’s zijn vissen en reizen, vertelt hij tijdens het Songfestival. Ook onthult hij dat mensen vaak verbaasd reageren als ze horen dat hij - ondanks zijn duizelingwekkende lengte - al 17 jaar auto rijdt.

Vovkovinskiy achter het podium tijdens het Songfestival in 2013 in Zweden. Ⓒ ANP

Schoenen

In 2012 deed hij nog een oproep voor een crowdfunding. De reus liep al maanden met pijnlijke voeten, maar kon zich geen speciale schoenen veroorloven. Het benodigde bedrag van 16.000 dollar was binnen een mum van tijd binnen. Schoenenproducent Reebok besloot echter gratis speciaal schoeisel te laten maken.

De laatste maaltijd van Igor was volgens zijn moeder een stuk traditionele ’Kiev cake’ en een Fanta. Zijn familie was in de laatste uren bij hem.