Profvoetballer mogelijk niet vervolgd voor aanranding Vlaams meisje: ’Smeekte om zaak zo te laten’

Door Annelies Baeten

Kleyman (rechts) wordt waarschijnlijk niet vervolgd voor de aanranding van een 17-jarig meisje. Ⓒ ANP / EPA

De Israëlische profvoetballer Boris Kleyman (33) wordt waarschijnlijk niet vervolgd voor de aanranding van een 17-jarig meisje die in april met haar klasgenoten op eindejaarsreis was in Griekenland. Volgens de advocate van het meisje smeekte de doelman om de zaak zo te laten. „Hij heeft via zijn advocaat zijn excuses aangeboden.”