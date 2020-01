Geestelijke Irak: crisis voorbij na speech Trump

Sadr roept Iraakse milities op om geen aanvallen meer uit te voeren. „Ik vraag de Iraakse fracties om geduldig te blijven en geen militaire actie te ondernemen. Stop alle extremistische uitspraken.” Hij zegt dat alle buitenlandse troepen Irak uit moeten worden gezet.

Sadr wil dat er binnen 15 dagen een nieuwe sterke regering moet komen in Irak, die kan voorkomen dat de soevereiniteit van het land wordt geschonden.

Verenigde Naties blij met speech Trump

Ook de Verenigde Naties zien de toespraak van Trump als een teken van de-escalatie in het conflict met Iran. „We verwelkomen elke aanwijzing dat leiders afzien van een grote confrontatie en er alles aan doen om verdere escalatie te voorkomen”, zei de woordvoerder van secretaris-generaal António Guterres woensdag in New York.

De VN hadden eerder gezegd dat voorkomen moet worden dat de situatie in het Midden-Oosten escaleert. „Het is onze gemeenschappelijke plicht om alles in het werk te stellen om een oorlog in de Golf te voorkomen die de wereld zich niet kan veroorloven”, zei woordvoerder Stéphane Dujarric.

De spanningen tussen Iran en de VS waren de afgelopen dagen flink opgelopen nadat Amerika de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een raket had gedood in Bagdad. Woensdag vuurde Iran raketten af op Amerikaanse militairen in Irak als vergelding.