Gespot! Links topoverleg tussen PvdA en GL op station Den Haag

Ploumen en haar secondant bij de formatiegesprekken Nijboer zullen met GL gaan praten over de berichten dat de twee linkse partijen verder willen samensmelten. Namens GL is in elk geval financieel woordvoerder en Kamerlid Bart Snels aanwezig. Ze willen allen geen commentaar geven.

Een woordvoerder van de PvdA-fractie zegt dat het ’gewoon een formatieoverleg’ is, al wordt niet ontkend dat de berichtgeving van de afgelopen dagen ook ter sprake zal komen. Volgens bronnen zouden de partijen erover nadenken hun fracties te fuseren, zodat er in de onderhandelingen over het nieuwe kabinet geen bezwaar kan worden gemaakt over een blok van twee linkse partijen.

Of het daadwerkelijk zover komt, valt nog te bezien. Vanuit beide partijen klinkt meteen al verzet tegen het idee van een verregaande samenwerking in Den Haag. Ook bij andere potentiële regeringspartijen wordt sceptisch gereageerd op deze ’oplossing’ om een ’linkse wolk’ te voorkomen in een nieuw kabinet.