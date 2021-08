Broer en zus (1 en 9) op step omgekomen bij ongeval met vrachtwagen in centrum Antwerpen

Het ongeval gebeurde rond 9.15 uur in de Lange Leemstraat, ter hoogte van de Sint-Vincentiusstraat. „De twee slachtoffers, een jongen van 1,5 jaar oud en een meisje van 9 jaar, zouden zich hebben verplaatst op een niet-elektrische step”, vertelt een woordvoerder van de Antwerpse politie. Het gaat om twee kinderen uit een gezin uit de joodse gemeenschap.

De omstandigheden worden onderzocht en er komt een verkeersdeskundige ter plaatse. Uit een eerste onderzoek zou blijken dat de vrachtwagen uit de Sint-Vincentiusstraat kwam en linksaf de Lange Leemstraat in wilde draaien. Op hetzelfde moment staken de kinderen de Lange Leemstraat over op het zebrapad. Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren. „Net zoals de familie krijgen ook zij uiteraard slachtofferzorg”, aldus de politiewoordvoerder. De vrachtwagenchauffeur is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt later nog verhoord over de omstandigheden.