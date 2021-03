In alle vroegte al druk bij de kapper: ’Ik heb jullie echt gemist’

Esther Lems is samen met haar dochter Pien naar de zaak gekomen. Ⓒ Dennis Wisse

Rotterdam - Drie klanten van kapsalon Hair & the City staan woensdagochtend in alle vroegte te trappelen om plaats te nemen in de kappersstoel. „Ik dacht eerst dat mijn kapper een grap maakte dat ik om vijf uur in de ochtend terecht kon. Dat was het niet, maar ik ben blij dat ik terecht kon. Ik heb mijn kapper echt gemist en mijn haar heeft zeker wat aandacht nodig. Die gespleten haarpunten kunnen echt niet”, vertelt de 21-jarige Evita Paas uit Dordrecht die haar haar laat knippen en kleuren door haar vaste kapper Ronny Fabianno.