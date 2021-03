Zon in Miami verslaat het virus

Met het het eind van de coronapandemie in zicht dankzij de vaccins is er de afgelopen dagen geen houden meer aan. Het strand stroomt nu tijdens de voorjaarsvakantie weer vol als vanouds en alle regels om het virus op afstand te houden lijken te zijn vergeten. Niks afstand houden, niks mondkapjes, feesten en beesten is wat de klok slaat.

Bars, kroegen en restaurants zitten weer hutjemutje vol in Miami, wat kassa betekent voor een nagenoeg topless danseres. Ⓒ REUTERS

Dit weekeinde liep dat beesten enigszins uit de hand, de politie arresteerde zo’n 100 mensen die aan het rellen waren. Niet omdat de jongeren zich niet hielden aan de avondklok, want die bestaat daar niet. Ook het dragen van mondmaskers, het afstand houden en allerlei andere coronaregels die het feesten en beesten in de weg staan, zijn niet verplicht.

„We zien veel te veel ’Spring Break’ activiteit hier”, zo klaagde de burgemeester van Miami Beach, Dan Gelber tegenover CNN. „We hebben een probleem met veel te veel mensen die hier naar toe komen om zich te laten gaan”.

Zijn klacht snijdt hout, want de afgelopen dagen neemt het aantal besmettingen in Florida weer flink toe, met een teller die nu boven de 5000 besmettingen per dag staat. En als straks iedereen weer terug naar huis gaat, kan wel eens blijken dat de Sunshine State ook een Superspreader State is, zo vrezen de virologen.