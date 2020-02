Chinese vrouw bedreigd na opmerking over corona-lied

Toen de vrouw de groep maande te stoppen met zingen, werd er naar eigen zeggen een mes getoond. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

TILBURG - Een 24-jarige vrouw van Chinese afkomst heeft zaterdag de politie ingeschakeld nadat ze in een studentenflat in Tilburg door een groep werd bedreigd met een mes. Dat gebeurde nadat ze een opmerking had gemaakt over het omstreden corona-lied.