Rusland staakt vernietiging plutonium

Moskou en Washington hebben al in 2000 afgesproken ieder 34 ton hoogradioactief plutonium onschadelijk te maken voor oorlogsdoeleinden. Daarmee zou in 2010 worden begonnen. De Russen verwijten de Amerikanen zich niet aan de overeenkomst te houden.

"Voor Rusland is niet langer mogelijk dit akkoord eenzijdig uit te voeren'', zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. De regering Poetin heeft voorzieningen getroffen om het plutonium te bewerken tot brandstof voor civiele kerncentrales. De VS hebben volgens Peskov die stap nog niet gezet.

De overeenkomst werd zes jaar geleden ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en Hillary Clinton. De laatste zei toentertijd dat de afgesproken hoeveelheid genoeg was om bijna 17.000 atoombommen te maken. Beide partijen zagen de deal destijds als een teken van de toegenomen samenwerking tussen de voormalige vijanden en een gezamenlijk doel in de strijd tegen de verspreiding van kernwapens.

De onderlinge relatie is sindsdien danig bekoeld door onder meer de annexatie van de Krim en de Russische steun voor de separatisten in het oosten van Oekraïne. Dat resulteerde in economische sancties van het westen tegen Moskou. Dit jaar verslechterde de situatie verder door de Russische steun voor de Syrische president Bashar al-Assad.

Het Witte Huis liet in een verklaring weten teleurgesteld te zijn over het Russische besluit het saneren van de plutoniumvoorraad op te schorten. "De overeenkomst beloofde de opruiming van duizenden nucleaire wapens'', aldus woordvoerder Josh Earnest.