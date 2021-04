Peperdure Lamborghini crasht: huurders op de vlucht

De politie onderzoekt wat er precies aan het ongeval vooraf is gegaan. Volgens de politie is er vermoedelijk met veel te hoge snelheid gereden, waarna de bestuurder de controle over het peperdure voertuig verloor. Bij de crash waren geen andere voertuigen betrokken. Na het ongeval speurde de politie met een helikopter in de omgeving, op zoek naar de inzittenden die te voet zouden zijn gevlucht.

Via sociale media gaan filmpjes rond van het voertuig, dat dezelfde dag op meerdere plekken in de regio op hoge snelheid werd gespot. „Ook die meldingen maken onderdeel uit van het onderzoek. We bekijken de filmpjes die online staan”, aldus een politiewoordvoerder tegen De Telegraaf. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De auto werd gehuurd van een bedrijf uit De Lier. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt verhuurder Danny Vijverberg van Buena Vida Super Car tegen Hart van Nederland. „Gelukkig heeft hij niks anders geraakt.” Volgens Vijverberg is de huurder altijd volledig aansprakelijk.

De Italiaanse auto, met een nieuwwaarde van circa 300.000 euro, moet mogelijk volledig worden afgeschreven. „Ik appte de foto door naar de reparateur. Die zei ook: ’Dit kan ik niet meer maken.’ We gaan nu stap voor stap kijken wat we kunnen doen. De motor ligt achterin, die is het meeste waard.”