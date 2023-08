China wil burgers inzetten tegen spionage

Het nog op te zetten systeem moet het voor de massa "normaal" maken om zich bezig te houden met antispionagewerk, aldus het ministerie op het Chinese berichtenplatform WeChat. Om China tegen spionage te beschermen, is volgens het ministerie hulp van het volk nodig.

De oproep volgt na de uitbreiding van een Chinese antispionagewet in juli. Deze wet verbiedt het delen van informatie over de nationale veiligheid en Chinese belangen die niet verder werden gespecificeerd. Ook werd de definitie van spionage uitgebreid. De Verenigde Staten vrezen dat buitenlandse bedrijven in China kunnen worden gestraft voor hun normale werkzaamheden.

China heeft in de afgelopen jaren tientallen Chinezen en buitenlanders opgepakt en vastgezet op verdenking van spionage. Het land wordt door westerse landen, vooral de VS, zelf beschuldigd van spionage en ook cyberaanvallen. Duitsland waarschuwde vorige week nog voor Chinese studenten met een door de staat gefinancierde studiebeurs vanwege het risico op spionage.