Rechter buigt zich over verdwijning Belgische loodgieter

Van der Heyden verdween spoorloos nadat hij op zondag 2 juni vorig jaar zijn woning had verlaten in Lint (België). De politie vermoedt dat hij in de directe omgeving van een woonwagenkamp in de buurt van Steenbergen is gegijzeld en gedood. Zijn lichaam zou daarna in stukken zijn gesneden en verbrand. De stoffelijke resten zouden vervolgens zijn vervoerd in een speciekuip en zijn gedumpt in het buitengebied van Steenbergen of vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal gegooid.

Het witte busje van de man, een Peugeot Boxer, werd na zijn verdwijning leeg teruggevonden in Den Bosch. Volgens de politie is de auto ook in Steenbergen geweest, niet ver van Roosendaal en Bergen op Zoom. Hoewel nog veel onduidelijk is, vermoedt de politie dat geld het motief was om de Belg om het leven te brengen.

In de zaak zijn de afgelopen maanden zeven mensen aangehouden, van wie twee vrouwen en een man nog vastzitten. Wat hun precieze relatie met Van der Heyden was, is onduidelijk.