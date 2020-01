Verdachten lugubere moord op Belgische loodgieter zwijgen

Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten het slachtoffer begin juni vorig jaar een paar dagen hebben vastgehouden, hebben omgebracht en zijn lichaam daarna in stukken hebben gezaagd en verbrand. Zijn resten nog steeds niet gevonden. Mogelijk zijn ze in het water gegooid.

De aanklaagster liet maandag tijdens een eerste inleidende zitting weten dat het onderzoek nog volop aan de gang is en het nog tijden zal duren voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. Er zijn bloedsporen van de 56-jarige Belg gevonden in een loods in Steenbergen en mogelijk resten in het riool van het woonwagenkamp, waar twee verdachten woonden.

Gijzeling

Van der Heyden verdween spoorloos nadat hij op zondag 2 juni vorig jaar zijn woning had verlaten in Lint (België). De politie vermoedt dat hij in de directe omgeving van een woonwagenkamp in de buurt van Steenbergen is gegijzeld en gedood.

Zijn lichaam zou daarna in stukken zijn gesneden en verbrand. De stoffelijke resten zouden vervolgens zijn vervoerd in een speciekuip en zijn gedumpt in het buitengebied van Steenbergen, of vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal zijn gegooid.

